Al via la 30° campagna di scavi nell'area archeologica della Città Romana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dalla trentennale collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l’Università di Bologna, il Consorzio Città Romana di Suasa ed il Comune di Castelleone di Suasa, il prossimo Lunedì, 2 Luglio, prenderà avvio la consueta campagna di scavi nell’area archeologica della Città Romana di Suasa, che si protrarrà sino al 20 Luglio. Saranno impegnati sul campo diversi studenti, ricercatori e professori universitari, sotto l’attenta guida del Prof. Enrico Giorgi che è anche il Presidente del Consorzio Città Romana di Suasa. I risultati della campagna di scavo, come di consuetudine, saranno presentati ed illustrati Giovedì 19 Luglio, in concomitanza con l’inaugurazione di una mostra presso il Museo Civico Archeologico “A. Casagrande”, dedicata all’esercito romano accampato nell’antico Castrum di Burnum, presso Sebenico in Croazia, dove è in corso da oltre 10 anni una missione archeologica dell’Università di Bologna. La mostra è frutto della collaborazione con gli archeologi croati, che saranno presenti all’inaugurazione, ed è stata realizzata dal Parco Nazionale della Krka, uno dei principali e più visitato del paese. Sempre, Giovedì 19 Luglio, verrà presentato “Suasa accoglie il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto”, il simbolo dell’infinito, formato da due unità circolari e un cerchio centrale, conosciuto in tutto il mondo anche con il nome Rebirth o segno della Trinamica. L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Suasa, che da oltre 50 anni si adopera per valorizzare le risorse di un piccolo paese, creando occasioni di incontro e di crescita sociale e culturale.

Consorzio Città Romana di Suasa