Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ancona- 27 novembre 2018 Al via Fraternitas studiorum centro studi Medioevali . Ancona -Si è inaugurata in via della Loggia al civico 40 il centro studi “Fraternitas Studiorum”. Si pone come punto di aggregazione , di studio e di ricerca per tutti gli appassionati del periodo medioevale .Il centro studi è fornito di un ampia biblioteca di consultazione pubblica con testi e enciclopedie correlato anche di una sezione sui cavalieri templari. Nel programma del centro studi anche itinerari storico/culturali e visite guidate ai siti particolarmente significativi dell’epoca. Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30