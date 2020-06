Cade in casa, l'anziana chiede aiuto: i vicini sentono e danno l'allarme

Un aiuto disperato quello che i vicini di casa hanno udito provenire dall’appartamento di una donna di oltre 70 anni residente in via Tavernelle. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della Croce Gialla di Ancona. La donna, poco prima delle 11 di stamattina, era caduta a terra in casa e non riusciva più ad alzarsi. Per fortuna sta bene e non è stato necessario neppure il ricovero in ospedale.

