AISM Ancona c'è: attivo l'sms solidale per donare anche durante l'emergenza

Emergenza coronavirus AISM è nella nostra città: è attiva per le persone con SM, nella Sezione di Ancona. “e c’è un SMS solidale 45512 a sostegno di tutti noi” La sede della Sezione AISM di Ancona, via Bufalini 3 a Collemarino (AN), anche durante l’emergenza del COVID-19 continua ad essere attiva e a garantire supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio. I nostri volontari si mettono a disposizione per offrire informazioni, chiarimenti, approfondimenti riguardo il coronavirus e tutte le problematiche ad esso collegate che interessano le persone con sclerosi multipla. Inoltre, la sezione continua ad offrire supporto psicologico a distanza mediante telefono o Skype. “CHIAMACI, SCRIVICI UNA MAIL O CONTATTACI ATTRAVERSO FACEBOOK, insieme siamo più forti” dice Vittorio Basile, presidente della sezione. Potete contattarci scrivendo a aismancona@aism.it oppure inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Ancona); ancora più semplicemente potete telefonare a questi numeri: • 328 4110905 (Vittorio Basile, Presidente di AISM Ancona) • 339 7358495 (Silvia Guido, Vicepresidente di AISM Ancona e referente delle persone con sclerosi multipla) • 393 7233495 (Lorenzo Ciaffoni, membro del Consiglio Direttivo di AISM Ancona e referente dei giovani con sclerosi multipla) • 349 3938026 (Fina Basone, dipendente territoriale di AISM) Vi ricordiamo inoltre che è sempre possibile rivolgersi al numero verde AISM 800 80 30 28. Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus, perché a causa della fragilità del sistema immunitario devono adottare ancora più cautele e perché nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. Sul sito dell’Associazione è disponibile uno speciale contenente le principali informazioni, notizie e approfondimenti di interesse per le persone con sclerosi multipla e i caregiver, raggiungibile all’indirizzo www.aism.it/coronavirus. AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. Sezione Provinciale AISM di Ancona E-mail: aismancona@aism.it; infoaismancona@gmail.com Telefono: 328 4110905