A fianco di artigiani e piccole imprese, Confartigianato inaugura la nuova sede

Una nuova sede per essere più vicini alle imprese e ai cittadini. Confartigianato ha inaugurato il nuovo ufficio di Agugliano in via largo Primo maggio, 11. Questa nuova sede è a disposizione degli degli artigiani e delle piccole imprese che sono la base produttiva dei nostri territori ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini.

Il segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli ha sottolineato come l’Associazione sia presente in modo capillare, vicina alla esigenze del sistema produttivo e delle famiglie . Il Monsignor Angelo Spina Arcivescovo di Ancona – Osimo ha sottolineato come : «quando si apre una porta è sempre un segno di speranza”. Monsignor Spina, prima di impartire la benedizione ai nuovi locali, ha sottolineato come la tecnologia sia necessaria ma quanto sia fondamentale essere vicini alle persone, creare relazioni».

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte tra gli altri, Dante Cesaretti in rappresentanza del Comune di Agugliano e il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali.