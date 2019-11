Coldiretti Ancona, ecco la Salamora di Belvedere: riscoprire questa tipicità

Un viaggio alla scoperta del gusto per riconoscere l’olio extravergine di qualità ma soprattutto per riscoprire la Salamora di Belvedere, un condimento a base di olio aromatizzato, tradizionale per la zona e che può rappresentare una grossa opportunità per le aziende agricole. L’occasione è data da Vecchi Sapori d’Autunno, la manifestazione che prenderà il via giovedì 14 novembre a Belvedere Ostrense, fino a domenica 17.

Nelle 14 osterie allestite per l’evento si potrà assaggiare la Salamora su carni e altre ricette tipiche mentre Coldiretti Ancona ha organizzato nelle cantine dell’ex convento delle Clarisse due incontri ad hoc. Venerdì 15, dalle 18, riflettori puntati sulla Salamora con gli interventi di Tommaso Lucchetti, docente ed esperto di storia e cultura dell’alimentazione, dell’agrichef Giovanni Togni (prendere appunti per i consigli in cucina) e Pierluca Federici, imprenditore agricolo che parlerà di opportunità imprenditoriali legate a questa tipicità. Sabato 16, invece, dalle 17, Giorgio Panzini dell’Aprol Marche terrà un mini corso di avvicinamento all’olio EVO: dall’assaggio all’esame organolettico fino all’abbinamento con i cibi. L’intera manifestazione vede anche la partecipazione degli agricoltori di Campagna Amica con la vendita diretta dei prodotti del territorio.