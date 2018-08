Raccontare il settore agroalimentare, Citynews lancia AgriFoodToday

Il progetto, della durata di 12 mesi, coinvolgerà tutte le 20 regioni italiane e le 46 testate di prossimità del Gruppo Editoriale Citynews ed, infine, la redazione di EuropaToday. Obiettivo del progetto è quello di raccontare, con un approccio dal “basso”, le politiche agrarie europee e l’applicazione delle stesse, attraverso le diverse realtà imprenditoriali del settore agroalimentare, al fine di diffondere la conoscenza sulla PAC (Politica Agricola Comune).

Un progetto multidimensionale basato su 3 componenti: territorialità (locale, nazionale ed internazionale), molteplicità degli strumenti di comunicazione (news, interviste, infografiche, storytelling, video e contest) e target dell’audience (opinione pubblica, giovani e studenti, stakeholders).

Questo nuovo progetto targato Citynews prevede la produzione di informazioni e contenuti multimediali riguardanti 5 tematiche: AgriNews, AgriStories, AgroTools, AgriFake&Fact ed AgriKids; e la collaborazione dei principali Enti del settore agroalimentare: CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) vigilato dal Mipaaf, INIPA, l’Ente di formazione della Coldiretti che opera no-profit per dare maggiori competenze ai protagonisti del settore agroalimentare e Campagna Amica, il progetto di Coldiretti per un’agricoltura impegnata a sviluppare un dialogo nuovo con il cittadino consumatore e con l’opinione pubblica.

“Per la sezione AgriNews sono previste 1.000 news e 10 infografiche su Sviluppo Rurale, Innovazione, Ambiente e Clima, Giovani e Catena Alimentare – afferma Dario Prestigiacomo, responsabile della redazione di EuropaToday –. Nella sezione AgriStories, invece, sono pianificate 110 video-storie, suddivise per aree geografiche, inerenti piccole realtà imprenditoriali del settore agroalimentare che racconteranno la loro attività produttiva e il loro rapporto con le istituzioni e le iniziative politiche europee. Trenta videointerviste ad esperti occuperanno la sezione AgroTools, dedita a fornire informazioni ed aggiornamenti sulla PAC agli stakeholder”.

“AgriFake&Fact sarà dedicata a 20 FairNews, ovvero notizie, informazioni, videointerviste e dossier che contrastano le FakeNews in ambito agricolo e, soprattutto, alimentare: a tal proposito abbiamo già realizzato due video-interviste circa i pro e i contro di un’alimentazione vegana e sui cinque miti da sfatare riguardo al latte di origine animale. Infine – conclude Dario Prestigiacomo –, la sezione AgriKids che prevede un Creative Contest per gli alunni delle scuole elementari, nel quadro del progetto Olimpiadi della Frutta, nell’ambito del programma Frutta nelle Scuole, gestito direttamente dal CREA per conto del Ministero dell’Agricoltura. Il contest sarà diviso nelle categorie disegno, narrativa e scultura. I lavori, realizzati dalle scuole partecipanti, verranno poi votati online sulle testate locali Citynews di riferimento al fine di decretare le 3 scuole vincitrici che si aggiudicheranno un montepremi totale di 10.000 euro”.

Fernando Diana, CEO di Citynews commenta così il nuovo progetto del Gruppo Editoriale in ambito europeo:

“AgriFoodToday è, da una parte, la risposta di Citynews al crescente interesse dell’opinione pubblica per il settore Agroalimentare: un contenitore editoriale dedicato interamente al settore Food, un’iniziativa che soddisfa la richiesta di informazione dei nostri lettori su tematiche quali la sostenibilità, l’innovazione, lo sviluppo e la salute, in un’ottica non solo locale, che è quella che ci contraddistingue, ma anche e soprattutto nazionale e internazionale. Dall’altra parte, AgriFoodToday permetterà al nostro Gruppo Editoriale di offrire ai numerosi clienti e partner, appartenenti a questo particolare settore merceologico, un nuovo contenitore editoriale specifico per la loro comunicazione e visibilità. Riuscire a migliorare la soddisfazione degli inserzionisti del settore agro-alimentare, assicurerà a Citynews un notevole vantaggio competitivo sul piano commerciale e l’opportunità per una crescita ulteriore”.