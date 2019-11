Agricoltura di qualità e turismo, ecco i pacchetti viaggio di agrichef e agrihost

Gli agricoltori terremotati diventano testimonial del turismo nelle Marche. Ci sarà anche uno spazio dedicato a Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi legati a Coldiretti all’interno del grande Villaggio di Natale di Campagna Amica che si terrà a Matera da venerdì 29 a domenica 1 dicembre. Pronti per promuovere al meglio pacchetti soggiorno nella nostra regione: escursioni alle Lame Rosse o alle Grotte di Genga, al parco archeologico di Sentinum o di Urbisaglia, tra i sentieri dei Sibillini e all’interno delle aziende dell’agroalimentare di qualità.

Tra passeggiate, degustazioni e cene all’insegna della tradizioni, pacchetti esperienziali sempre più nelle corde dei turisti. Un turismo green cresciuto negli ultimi anni e possibilità concreta di rilancio economico delle aree interne e terremotate. «L'agricoltura – commenta Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche - ricopre un ruolo fondamentale perché attraverso il lavoro dei suoi uomini e delle sue donne contribuisce alla gestione e alla tutela del territorio. Le Marche, con i suoi paesaggi fatti di colline, di montagne attraverso i quali si snodano sentieri del gusto, strade del vino o dell'olio, è una regione piena di tesori - storici, architettonici, naturali e dell'agroalimentare - che vogliamo far scoprire a sempre più persone perché proprio attraverso il turismo possiamo dare nuove ali a tutto il sistema economico dell'entroterra». Proprio l’area del cratere, secondo gli ultimi dati diramati dalla Regione Marche, rappresenta circa il 10% degli arrivi e delle presenze turistiche. Dati in aumento rispetto al 2018 quelli registrati dalla Regione Marche tra gennaio e ottobre 2019: 213.522 di arrivi e 909.447, rispettivamente in aumento del 10 e del 16%. Non mancheranno a Matera le tipicità marchigiane salvate dagli agricoltori custodi e che Campagna Amica ha voluto inserire tra i Sigilli della biodiversità: in mostra, tra gli altri, il Carciofo precoce jesino e il panettone alle visciole, la Roveja e il Vino