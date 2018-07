L'agricoltore era al bar con la droga: arrestato dai carabinieri

Era seduto ai tavoli di un bar del centro storico. Il solito posto da anni, insolito l'esito visto che il venerdì conclusosi con un arresto per spaccio. In manette un agricoltore fabrianese di 57 anni trovato in possesso di una discreta quantità di cocaina e hashish. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine come assuntore, si è visto arrivare una pattuglia dei carabinieri attorno alle 15.30. Perquisito, in tasca gli sono stati trovati 2 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione domestica, nell'appartamento dove l'uomo vive da solo, sono stati trovati altri 15 grammi. Uno era in un mobile dalla cucina. Il resto è stato trovato dentro l'armadio della camera da letto conservato sottovuoto.

Sempre in casa sono stati trovati anche 10 grammi di hashish, due bilancini di precisione e 3.800 euro in banconote da 20 e da 50 euro che i carabinieri ritengono provento di spaccio. Quello dell'agricoltore è il terzo arresto per spaccio nelle 24 ore tra giovedì e venerdì. Qualche ora prima era toccata la stessa sorte a due 18enne fabrianesi incensurati. Il primo con 102 grammi di hashish che aveva tentato di nascondere negli slip della fidanzata, l'altro con 50 grammi nascosti in cantina. Le indagini proseguono per ricostruire la rete della compravendita di droga attraverso i contatti dei tre arrestati.