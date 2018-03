Sciopero dipendenti ex Agorà Marche, sit-in davanti alla sede della cooperativa

FALCONARA - Alta adesione, oggi, allo sciopero proclamato da Fp Cgil, Fisascat Cisl e UilFpl, per i lavoratori dell’ex cooperativa Agorà Marche, che gestiscono i servizi domiciliari per anziani, I servizi per disabili, il Centro diurno Si e Coser. Partecipazione anche al sit-in promosso, questa mattina, dai sindacati davanti alla sede della cooperativa, in via Marsala, a Falconara.

«La trattativa deve continuare, i lavoratori sono uniti nella protesta – dichiara Stefania Ragnetti, segretaria generale Fp Cgil Ancona –. Questi dipendenti, infatti, pur senza stipendio, in questi mesi hanno sempre garantito il lavoro per senso di responsabilità trattandosi di servizi rivolti a persone fragili. Ora, con questa iniziativa, vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle proprie difficoltà».