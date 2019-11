Giovane picchiato a colpi di bottiglia e derubato del cellulare, paura alla stazione

Momenti di paura la scorsa notte alla stazione, dove carabinieri e 118 sono intervenuti per soccorrere un giovane straniero, aggredito a colpi di bottiglia da uno sconosciuto che gli avrebbe rubato il cellulare. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte in piazza Rosselli, proprio di fronte all’Hotel Gino.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto un uomo di colore colpire con una bottiglia un giovane, anche lui africano. L’aggressore è scappato prima dell’arrivo dei militari e della Croce Gialla che ha caricato in ambulanza e portato a Torrette per accertamenti, in condizioni non gravi, un 24enne d’origine somala: ha riportato delle contusioni e un taglio al labbro.

Ai carabinieri ha raccontato di essere stato malmenato da uno sconosciuto che, nella colluttazione, gli avrebbe portato via il cellulare.