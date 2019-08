Pestaggio in strada, giovane trovato a terra sanguinante: caccia agli aggressori

Lo hanno trovato sanguinante a terra il 30enne originario del Bangladesh, aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì ad Ancona in via Marconi.

L'uomo si trovava a pochi passi dall'imbocco della galleria San Martino ed ha raccontato ai soccorritori di essere stato picchiato selvaggiamente con calci e pugni da quattro sconosciuti. Sul posto oltre alla Croce Gialla di Ancona anche i carabinieri che ora stanno ricostruendo l'intera vicenda per dare un volto ai responsabili. Il 30enne è stato poi trasportato in ospedale, dolorante ma in buone condizioni.