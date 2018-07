Pugno in faccia davanti la mensa di Padre Guido, portato in ospedale

Si è preso un jab in pieno volto mentre si trovava davanti alla mensa del povero di Padre Guido, in via Mazzini ad Ancona. A rimanere ferito questa mattina, un tunisino di mezza età, che per cause ancora da chiarire è stato colpito da un altro uomo con un pugno sul viso. Già conosciuto agli operatori della Croce Gialla di Ancona perchè soccorso altre volte, il tunisino è stato portato in ospedale dove si trova in buone condizioni di salute.