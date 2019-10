Paura all'alba, lo segue dopo la lite e lo aggredisce con un punteruolo: è grave

Una lite avvenuta giovedì sera si è trasformata questa mattina all'alba in una brutale aggressione. E' ricoverato in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita, un uomo di circa 80 anni residente in Vallesina, colpito questa mattina dal rivale con un punteruolo.

L'uomo si trovava in via Trieste a Castelbellino Stazione, quando l'aggressore lo ha raggiunto e lo ha ferito gravemente con la l'arnese in metallo. Poi la fuga, tra le urla di dolore della vittima lasciata a terra. Per fortuna qualcuno ha udito i suoi lamenti ed ha subito chiamato i soccorritori. Sul posto gli operatori del 118 che lo hanno trasportato al Carlo Urbani di Jesi dove si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione, con una ferita al torace ed una alla testa. Intervenuti anche i carabinieri che hanno raggiunto l'aggressore, un 66enne della zona, all'interno della sua abitazione ed ora lo stanno ascoltando per ricostruire l'intera vicenda.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO