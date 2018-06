Si prendono a pugni al mercato, poi uno di loro tenta di colpire gli agenti: denunciato

Gli agenti della Squadra Volanti di Ancona sono intervenuti nelle vicinanze del mercato coperto dove due ragazzi stavano discutendo animatamente tra loro, con uno dei due che tentava ripetutamente di colpire l'altro con un pugno.

L’aggressore, un camerunense di 26 anni, in regola con le norme sul soggiorno, in evidente stato di ebbrezza ha continuato però a manifestare la volontà di colpire il rivale costringendo i poliziotti ad intervenire nuovamente. L’uomo a quel punto li ha spintonati nel tentativo di colpire l’avversario ma è stato subito bloccato dagli agenti che questa volta lo hanno condotto in Questura denunciandolo per resistenza a P.U. e sanzionandolo per lo stato di ubriachezza.