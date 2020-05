Picchia la moglie incinta e le rompe il naso, lei agli agenti: «Non è la prima volta»

I poliziotti l'hanno trovata riversa a terra mentre copiosamente le usciva del sangue dal naso. Vittima una donna sudamericana di 39 anni, soccorsa nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via Ascoli Piceno, Ad Ancona. Poco prima infatti, secondo la sua testimonianza, era stata protagonista di una lite con suo marito poi sfociata in una brutale aggressione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna, che sta aspettando un bambino, ha raccontato agli agenti di polizia che scene del genere si erano già verificate nell'ultimo periodo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con lesioni guaribili in 10 giorni. Il marito è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con l'aggravante dello stato di gravidanza della moglie, e lesioni personali.