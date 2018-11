Prima tampona, poi aggredisce l'automobilista: arrestato un 45enne

Poteva essere un banale tamponamento, quello accaduto il 23 novembre in Corso Carlo Alberto, se l’uomo vittima dell’incidente automobilistico non fosse stato per giunta aggredito fisicamente dal guidatore che l’aveva tamponato, con calci e pugni sferrati con inaudita violenza.

Immediato l’intervento dei militari del Radiomobile Carabinieri di Ancona che, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti immobilizzando l’aggressore e non potendo fare a meno di constatare quanto lo stesso fosse in evidente stato di ebbrezza alcolica. Subito sottoposto ad alcol test è stato infatti riscontrato affetto da un preoccupante livello etilico e per questo denunciato all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, violenza privata, minacce e lesioni, con richiesta di aggravamento per problemi di abuso alcolico. Questa mattina l'uomo, un italiano di 45 anni, è stato raggiunto dai Carabinieri e portato nel carcere di Montacuto.