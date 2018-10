Aggressione con una falce e scazzottata in strada

Prima l’aggressione con una falce e poi nasce una scazzottata tra i due. E’ quanto avvenuto stasera poco le 20 al Piano, nei pressi dell’incrocio tra via Giordano Bruno e via Scrima. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i protagonisti sono due cittadini romeni. Uno di questi, armato di un falcetto, avrebbe cercato l’altro a casa sua per aggredirlo per rancori personali. Quando l’altro è sceso di casa, è nata una scazzottata tra i due in cui il primo è stato disarmato.

Alla fine sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia e la Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno portato in ospedale un romeno di 37 anni con echimosi al volto, mentre l’altro, un romeno di 39 anni, è andato in questura a denunciare l’aggressione subita.