I due ex fidanzati se la contendono, lei ne aggredisce uno e scatena la rissa

Polizia in azione anche a Ferragosto. Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti della Squadra Volanti di Ancona sono intervenuti in via Marconi dove, all'esterno di un locale pubblico, era stata segnalata una lite violenta tra più persone.

Protagonisti due anconetani di 32 e 34 anni, noti alle forze dell ordine, che erano venuti alle mani per gelosia nei confronti della loro ex, un'anconetana di 38 anni anche lei nota alla polizia. Un quarto individuo, un tunisino di 29 anni, intervenuto in difesa della donna era scappato prima dell'arrivo degli agenti. A scatenare la rissa era stata proprio la donna che aveva aggredito il suo ex di 32 anni. Tutti poi sono venuti alle mani colpendosi reprocicamente con calci e pugni. I tre sono stati denunciati per rissa mentre per la donna è scattata anche la sanzione per ubriachezza.