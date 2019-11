Ubriaco e in preda all'ira, picchia in strada la ex: arrestato all'alba

Non si rassegnava alla fine della loro relazione e ha continuato a perseguitare la ex, arrivando a picchiarla in più occasioni. L’ultima stamattina all’alba, quando le Volanti l’hanno sorpreso in via Ascoli Piceno dove era stata segnalata dai residenti, svegliati dalle urla, un’aggressione ad una donna.

Erano le 5 quando i poliziotti sono intervenuti per fermarlo: continuava a malmenare la ex nonostante si fosse accorto della presenza degli agenti che l’hanno immobilizzato, con le tecniche di autodifesa, mentre cercava di colpire anche loro con pugni e calci. Il 35enne originario della Costa d’Avorio, in regola col permesso di soggiorno, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e resistenza: per fortuna gran parte dei colpi inferti alla donna, una 31enne sudamericana, non sono andati a segno, visto che era ubriaco. La vittima ha riportato lievi contusioni.

Ma quello della scorsa notte è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza subiti negli ultimi mesi dalla donna che, proprio a causa dell’atteggiamento aggressivo del suo ex, aveva deciso di interrompere la relazione e la convivenza, senza però mai denunciarlo. Ora il 35enne si trova in carcere a Montacuto.