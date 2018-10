Follia per il corso, cazzotti ai passanti e agli agenti: arrestato un 31enne

Il primo pugno è arrivato a un signore che stava passeggiando per piazza Cavour. Poi un crescendo fatto di nuovi agguati, inseguimenti e alla fine l'arresto. È stato un primo pomeriggio davvero movimentato quello di oggi in centro città tra piazza Cavour e corso Garibaldi dove un bengalese di 31 anni, senza un apparente motivo, ha iniziato a picchiare chiunque gli si parasse di fronte. La prima vittima, come detto, in piazza Cavour. Poi l'uomo si è scagliato contro un autista della Conerobus fermo sotto gli archi tra la piazza e il corso. L'autista è scappato e si è rifugiato in un negozio ma lo straniero lo ha inseguito. Una volta entrato nell'esercizio ha provato ad aggredire una commessa ma è stato respinto all'esterno. Nel frattempo una pattuglia della polizia municipale, ricevuto l'allarme, è arrivata sul posto.

Il bengalese ha tentato di aggredire una vigilessa e poi ha sferrato un pugno contro il collega che era con lei. Il 31enne ha cercato di scappare ma, grazie anche all'aiuto di un commerciante del corso uscito dal negozio per aiutare l'agente, è stato preso e bloccato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il 31enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stato portato al Comando della Municipale per accertamenti. In tasca aveva un passaporto e si stanno facendo accertamenti per capire se abbia anche un permesso di soggiorno. Dopo essere stato acciuffato si è chiuso nel silenzio e non ha detto nulla sul perché si sia scagliato in quel modo contro dei perfetti sconosciuti. L'agente e l'autista aggrediti sono ricorsi alle cure del pronto soccorso mentre si sta cercando il primo uomo colpito che, nella confusione, si è allontanato.