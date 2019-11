Lite da paura in casa, aggredita con un cacciavite davanti ai figli: arrestato il marito

Un litigio furioso, poi l’aggressione alla moglie, sotto gli occhi dei figli. L’avrebbe colpita un paio di volte alla schiena con un cacciavite. Un fendente è stato particolarmente profondo, al punto da provocarle una lesione al polmone e un pneumotorace.

Ora la donna, una 45enne tunisina da tempo residente ad Ancona, è ricoverata a Torrette, mentre il marito, un connazionale cinquantenne, è in carcere, dopo essere stato arrestato dai carabinieri: dovrà rispondere di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

E’ successo ieri pomeriggio in via Maestri del Lavoro. La violenta lite è scoppiata attorno alle 15, a quanto pare per motivi di gelosia. L’accesa discussione ha preso subito la piega peggiore. L’uomo, accecato dall’ira, avrebbe afferrato un cacciavite per colpire alla schiena la moglie. Quando i militari sono intervenuti nell’abitazione, l’hanno trovata dolorante sul letto, assistita dai quattro figli: faceva fatica a respirare, ma era cosciente. E’ stata subito affidata alle cure del 118, intervenuto con l’automedica e la Croce Rossa. L’uomo, che era ancora in casa, è stato arrestato.