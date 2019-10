«A tua mamma taglio la gola», poi aggredì l'avvocato: arrestato un 45enne

FALCONARA - Un anno fa aveva aggredito un avvocato nel corso dell’evento Svuota Cantine a Falconara. Ora l'uomo, un 45enne siciliano con all'attivo diversi reati contro il patrimonio, è stato arrestato e dovrà scontare 2 anni e 5 mesi di reclusione.

I militari lo hanno raggiunto ed accompagnato a Montacuto dove sconterà la sua condanna

L’uomo si era reso tristemente famoso quando, il 1° ottobre del 2018, aveva aggredito un avvocato che stava allestendo una bancarella. L’avvocato, la cui unica colpa era stata quella di essere stata coinvolta in un procedimento civile di pignoramento a carico della compagna del 45enne, si era vista assalire improvvisamente, con l'uomo che aveva prima provato a colpirla con uno schiaffo e poi le aveva sputato contro. La vittima era stata anche bersagliata da una serie di insulti, tra cui una gravissima minaccia di morte riferita alla madre della donna “A tua mamma le taglio la gola”. In quel caso l'uomo venne denunciato per lesioni e minaccia.