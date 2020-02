Studente di Erasmus picchiato dal branco, fermati 4 giovani anconetani

«Che avete da guardare, fatevi i fatti vostri». E' stata questa la frase che avrebbe scatenato la violenta aggressione, che questa notte ha visto coinvolti un gruppo di anconetani ed uno studente spagnolo in Erasmus ad Ancona. Il giovane si trovava in compagnia della propria fidanzata in piazza Roma, quando alcuni ragazzi lo hanno iniziato a fissare. Lo spagnolo avrebbe detto loro di non fissarlo ed a quel punto è scattata l'aggressione a colpi di schiaffi e spintoni.

Ad avere la peggio è stato proprio lui che ha subito lesioni ad una mano. Sul posto è subito intervenuta la polizia che è riuscita a fermare 4 giovani anconetani che nel frattempo si erano allontanati. Il ragazzo si è detto stupito del tempestivo intervento degli agenti, decidendo però di non sporgere denuncia.