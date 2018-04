La fidanzata si rifiuta di seguirlo e lui impazzisce, fugge in auto e aggredisce i militari: arrestato

Litiga con la fidanza che si era rifiutata di andare con lui a casa, poi la insegue a tutta velocità con l'auto ed aggredisce i Carabinieri. Un senigalliese di 42 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia.

E’ accaduto la notte tra venerdì e sabato a Sant'Angelo. Una donna ha telefonato al “112” chiedendo l’intervento dei Carabinieri perché il suo fidanzato non la lasciava andare via. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile, trovando la coppia che stava discutendo animatamente sotto l'appartamento dell'uomo. La donna ha spiegato ai militari che il suo fidanzato aveva abusato con l’alcool e non la lasciava andare via, pretendendo che lei lo seguisse a casa sua contro la sua volontà. I Carabinieri hanno cercato di ricomporre la situazione e l’uomo in un primo momento sembrava si fosse anche convinto. Invece, poco dopo che la fidanzata si era allontanata a piedi per raggiungere la sua abitazione, il 42 enne anziché salire in casa si è messo alla guida della sua autovettura partendo alla ricerca della compagna, sorpassando sulla strada a velocità sostenuta l’autoradio dei carabinieri che nel frattempo era tornata a svolgere il normale servizio.

I militari, a quel punto, per evitare pericoli alla sicurezza stradale hanno attivato lampeggianti e sirene ponendosi all’inseguimento dell’uomo. Nella zona è arrivata in ausilio anche una seconda autoradio del Nucleo Radiomobile. Dopo alcuni chilometri di inseguimento, durante i quali l’uomo con manovre spericolate aveva tentato di seminare i Carabinieri, l’automobilista è stato costretto a fermarsi. Il 42enne, ancora non pago, ha anche aggredito i militari prima di essere definitavamente bloccato. Poi è stato condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e sottoposto anche agli accertamenti per verificare l’abuso di alcool risultando positivo con un tasso del 1,26 gr/lt. Per questo è stato anche denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida gli è stata ritirata e gli sono state contestate le violazioni al codice della strada per la guida pericolosa. Dopo aver trascorso il resto della notte in camera di sicurezza l’uomo è stato presentato dinanzi al Giudice del Tribunale di Ancona che ha convalidato l’arresto. L’imputato attraverso il suo legale ha chiesto i termini a difesa. La prossima udienza è fissata per la fine di maggio.