Agevolazione Tari in base al reddito Isee, come usufruirne e il modulo da scaricare

Entro il prossimo 1 ottobre va presentata la dichiarazione ISEE 2018 per usufruire dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2018. Per l’anno 2018 il Comune di Ancona ha confermato un’agevolazione TARI per le utenze domestiche che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

ISEE RIDUZIONE del:

da € 0 ad € 5.000 --> 70%

da € 5.001 ad € 10.000 ----> 50%

da € 10.001 ad € 20.000 --> 25%

da € 20.001 ad € 25.000 --> 10%

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate entro il 1 ottobre, utilizzando l’apposito modello, correlato di copia del modello ISEE 2018 in corso di validità. La domanda, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa consegnando a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta, spendendola in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona, oppure con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Per ulteriori informazioni sulla TARI, tutti gli interessati potranno rivolgersi al Front-Office della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato n. 4 oppure contattare il numero verde 800.551.881 oppure consultare il sito del Comune.

Allegati