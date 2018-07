Afa, raffica di malori in città

L'afa di questi giorni ha aumentato gli interventi per via di malori e abbassamenti di pressione. Oggi la Croce Gialla di Ancona è dovuta intervenire in varie parti della città per codici di bassa o media gravità. Tutti pazienti che poi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per precauzione.

In via Torresi, attorno alle 11, è stata soccorsa una ragazza per via di un calo di pressione mentre mezz'ora dopo è toccata a un uomo che si trovava nel parcheggio della Coop di Vallemiano. Ambulanze anche davanti al Teatro delle Muse a mezzogiorno per soccorrere un uomo mentre alle 13 a sentirsi male è stata una donna di 48 anni in via Panoramica. L'automedica, infine, è intervenuta nella sede della Guardia Medica dove è stato soccorso un cittadino del Bangladesh