Afa, siccità e ora anche gli incendi: vigili del fuoco a pieno ritmo

Afa, siccità e ora anche incendi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nelle ore più calde della giornata per spegnere roghi che ci sono sviluppati in campi avvolgendo le sterpaglie. Attorno a mezzogiorno squadre in azione a Ostra Vetere mentre alle 14 un altro fronte si è aperto a Senigallia, in località Vallone. Entrambi gli incendi sono stati lungo l'Arceviese.

Non si registrano feriti o intossicati, né danni. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale il rischio incendi in questi giorni è giallo - allerta media - e lo resterà anche nei prossimi giorni, almeno fino a domenica.