Afa, dopo i malori ecco la prima vittima

Ha chiesto aiuto al 118 perché non si sentiva affatto bene ma quando i sanitario sono arrivati sul posto, nessuno ha risposto al citofono. L'allarme è scattato attorno alle 8.15 in via Giordano Bruno. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia delle volanti ed è toccato ai primi aprire la porta che era chiusa dall'interno.

Una volta entrati la donna è stata trovata morta. In seguito contattato il medico curante si apprendeva che la donna soffriva da tempo di problemi respiratori e certificava la morte per cause naturali.