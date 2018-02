Aeroporto delle Marche, Lufthansa aumenta i voli per tutta la stagione estiva

La compagnia aerea tedesca Lufthansa rafforza la collaborazione con l’aeroporto delle Marche introducendo la terza rotazione per Monaco di Baviera a partire dal prossimo 16 Aprile per tutta la stagione estiva 2018. La terza rotazione opererà per un primo periodo di avvio quattro giorni a settimana, per poi essere operativa tutti i giorni a partire dal 3 Maggio. L’arrivo del volo da Monaco su Ancona è previsto per le ore 9.20 locali, con ripartenza dello stesso aeromobile alle ore 9.55 locali per Monaco.

Questa terza rotazione si va ad aggiungere ai due collegamenti Lufthansa già da tempo operativi sullo scalo di Ancona e che hanno riscosso molto successo finora, rappresentando indubbiamente un valore aggiunto sia per il traffico business che turistico del territorio. Proprio grazie ai crescenti numeri in termini di passeggeri registrati nelle trascorse stagioni, Lufthansa ha deciso di incrementare ulteriormente i collegamenti consentendo quindi agli utenti del Sanzio di avvalersi della nota affidabilità e professionalità della compagnia aerea tedesca per i propri viaggi.

L’Amministratore unico di Aerdorica, – società di gestione dell’aeroporto delle Marche - la Dott.ssa Federica Massei, afferma soddisfatta che «l’incremento dei collegamenti Lufthansa non può che confermare il raggiungimento di uno dei principali obiettivi di Aerdorica, quale lo sviluppo del traffico business e il potenziamento dei collegamenti con i principali hub europei, come appunto quello di Monaco di Baviera; i collegamenti Lufthansa consentono ai nostri utenti di raggiungere comodamente la capitale bavarese e di approfittare delle migliori coincidenze verso le tante destinazioni in tutto il Mondo dell’esteso network del vettore tedesco. L’Amministratore Unico di Aerdorica si permette di aggiungere che, non essendo lei un manager con vocazione aeroportuale, come noto, il risultato conseguito deve essere attribuito alla strategicità dell’infrastruttura aeroportuale di Ancona ed agli elevatissimi standard qualitativi di efficienza e professionalità della forza lavoro».

«Il rafforzamento della nostra presenza ad Ancora si inserisce nel piano di incremento della capacità prevista per il 2018, volta a consolidare la nostra già capillare presenza sul mercato italiano - afferma Steffen Weinstok, senior director sales Italy & Malta Lufthansa Group - Questo nuovo volo da un lato consente alle aziende marchigiane di avere un ulteriore possibilità di sviluppare il proprio business e dall’altro permette a migliaia di turisti tedeschi di raggiungere comodamente la Regione e godere delle sue bellezze».