La Cina ed i nuovi voli al Sanzio, Cna: «Opportunità per le Pmi»

Sullo sviluppo dell’aeroporto delle Marche e gli annunciati collegamenti con la Cina, interviene la Cna, attraverso la vice presidente Cna Ancona e presidente Unione regionale agroalimentare Francesca Petrini.

«La cornice internazionale in cui verrà sottoscritto il memorandum tra Regione Marche e Cits, la principale agenzia turistica pubblica cinese, conferisce all’accordo una particolare e apprezzabile importanza strategica in quanto sottoscritto alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e dei ministri del turismo italiano e cinese con l’istituzione del volo di linea stabile e permanente da Ancona a Shanghai e Shenzhen a partire dal prossimo autunno. Questo traguardo permetterà di costruire un collegamento duraturo tra la nostra regione e il continente cinese, un mercato di grandi prospettive turistiche ed economiche. Basti pensare che annualmente sono previsti, per turismo in uscita, 130 milioni di cinesi, la maggior parte dei quali con destinazione europea, in particolare per le Marche ci aspettiamo un flusso di turisti di decine di migliaia con ricadute sull’accoglienza turistica e spesa per acquisti molto rilevante. Infatti il volo di linea sarà per oltre 300 passeggeri con uno stivaggio di 4 tons per merci, pertanto questo fatto comporterà un incremento delle prospettive di interscambio commerciale con la Cina a beneficio delle piccole e medie imprese. Inoltre l’agenzia Cits è titolare di 290 duty free nei principali aeroporti asiatici, dunque ciò renderà possibile la presenza dei prodotti alimentari marchigiani, anche di quelli freschi vista la frequenza del volo, con notevoli ripercussioni sullo sviluppo dell’economia agricola regionale».