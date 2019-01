Aerdorica, bando socio privato di maggioranza si conclude con un'offerta

Alle 13 di oggi si è chiuso con una offerta il bando per la selezione del socio privato di maggioranza di Aerdorica. Lunedì 07.01 alle ore 11,00, come indicato nel bando, si procederà all'apertura della prima busta, al fine di verificare la regolarità della domanda di partecipazione da parte dell'offerente.

Successivamente inizieranno i lavori della Commissione Tecnica Esaminatrice che verrà nominata da Aerdorica per addivenire alla aggiudicazione. La documentazione verrà sottoposta alla stazione appaltante (Aerdorica) e successivamente alla ratifica dell'Assemblea degli Azionisti. L’ informativa dell'aggiudicazione dovrà essere inviata alla Commissione UE da parte di Regione Marche, per consentire il completamento della istruttoria in materia di aiuto alla ristrutturazione.

Da parte sua Aerdorica fornirà l'informativa agli organi della procedura concorsuale, i quali ne faranno l'uso di legge per garantire la migliore informazione del ceto creditorio. Tutti questi tasselli dovranno incastrarsi alla perfezione ovvero l'auspicato ok della Commissione UE alla ricapitalizzazione da parte di Regione potrà dare copertura al piano concordatario presentato da Aerdorica e, solamente dopo l'omologa del concordato , l'investitore privato farà il suo ingresso formale nella compagine societaria. La selezione del socio privato di maggioranza avverrà secondo i criteri espressamente previsti nel Bando, principalmente finalizzati all'individuazione di un partner operativo. Al soggetto che risulterà aggiudicatario passeranno di fatto il controllo della società di gestione Aerdorica e la governance.

"Si è concluso un altro passaggio importante che auspichiamo ci porti verso il compimento di questo percorso di rilancio di una infrastruttura strategica per il territorio. Continua l'impegno per i delicati e importanti passaggi successivi perchè abbiamo sempre lavorato per ridare a questo scalo un ruolo di primo piano per favorire lo sviluppo economico e produttivo delle Marche" ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.