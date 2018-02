Neve, disagi anche in aeroporto: cancellati alcuni voli

Il maltempo con l'arrivo del fenomeno atmosferico proveniente dalla Siberia, ha portato l’attivazione della procedura del Piano neve anche all'interno dell'Aeroporto di Falconara. Questa mattina è stato garantito l’atterraggio del volo cargo DHL e la partenza del volo per Monaco delle 06.00 operato da Lufthansa.

Successivamente, con il peggioramento delle condizioni meteo, la pista di volo è stata chiusa con il conseguente dirottamento del volo da Catania operato da Volotea sull’aeroporto di Bologna (i passeggeri in arrivo da Catania saranno trasferiti ad Ancona via bus), mentre i passeggeri in partenza trasferiti via bus sull’aeroporto di Venezia per poter essere imbarcati sul volo Venezia-Catania. Il volo Lufthansa per Monaco delle ore 16.45 è stato cancellato dalla compagnia aerea ed i passeggeri saranno trasferiti via bus all’aeroporto di Bologna.