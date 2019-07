Aeroporto, il sindaco Mancinelli: «Spero in una gestione sana e che tuteli il lavoro»

«L'aeroporto è fondamentale per la nostra regione ed il suo capoluogo. Lo è stato in passato, dovrà tornare ad esserlo nel prossimo futuro con un piano economico e di sviluppo che punti ad una gestione sana, rigorosa, che tuteli il lavoro ed introduca un virtuosismo che per troppo tempo non abbiamo conosciuto». Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli.

«Diversi aeroporti delle regioni limitrofe arrancano e la questione dello scalo delle Marche non è stata certo l'unica posta sotto attenzione a livello nazionale ed europeo. Mi complimento con la Regione Marche, con il Governatore Luca Ceriscioli ed i suoi collaboratori per il risultato ottenuto, così come ringrazio il Commissario nominato dal Tribunale di Ancona, Dott. Catana, con il quale mi sono anche di recente confrontata positivamente e che ha contribuito in modo assai rilevante al buon esito dell'intera operazione».