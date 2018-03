Traffico Aeroporti, in crescita i passeggeri a Falconara: in aumento anche i cargo

Aeroporto di Ancona: in aumento sia il numero di passeggeri che il cargo. È quanto emerge dall'analisi del rapporto 2017 dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile). A dare la notizia l'Agenzia Dire.

Lo scalo marchigiano infatti si colloca al 25esimo posto nella graduatoria generale tra 41 aeroporti italiani piazzandosi dinanzi ai 'competitori' piu' diretti, vuoi per collocazione geografica che per dimensioni, come Pescara (26esimo), Rimini (32esimo) e Perugia (33esimo). All'aeroporto di Ancona nel 2017 sono stati effettuati 6.857 decolli/atterraggi contro i 5.431 dello scalo abruzzese, i 1.977 di quello romagnolo e i 1.772 di quello umbro. Per la cronaca la graduatoria e' guidata da Roma-Fiumicino davanti a Milano-Malpensa e Milano-Linate. Per quanto riguarda i passeggeri trasportati sono stati 477.000 ad Ancona nel 2017 (26esima) in aumento dello 0,1% mentre sul fronte cargo, in rialzo del 5,7%, sono state trasportate 6.423 tonnellate di merce (12esima) l'anno scorso. Il cargo rappresenta la 'punta di diamante' dell'infrastruttura marchigiana che precede ampiamente sia Pescara (28esima) che Rimini (31esima).