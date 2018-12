Il Centro di Formazione Aviation English riceve una targa di riconoscimento dal Comune

LORETO - Sabato 22 dicembre, in occasione del tradizionale concerto di Natale organizzato presso il Palacongressi dal comune di Loreto (AN), il sindaco Paolo Niccoletti, ha consegnato al colonnello Davide Salerno, Comandante del Centro d Formazione Aviation English (Cen.For.Av.En.), una targa di riconoscimento.

Il sindaco ha voluto conferire all’Aeronautica Militare di Loreto un riconoscimento per l’impegno e la preziosa collaborazione prestata a beneficio della città in occasione di eventi e manifestazioni civili e religiose, oltre al contributo fornito alla sicurezza in occasione di tali circostanze. Il primo cittadino ha consegnato una targa di riconoscimento anche alla Polizia Municipale, alla sezione di Loreto della Croce Rossa e ai volontari della Protezione Civile di Loreto.

Il colonnello Salerno nel ringraziare il Sindaco Niccoletti, ha sottolineato come questa targa confermi i buoni risultati raggiunti dal Cen.For.Av.En nel percorso, intrapreso negli ultimi anni, di apertura verso il mondo esterno e di vicinanza al territorio marchigiano. Il Cen.For.Av.En dipende dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e provvede alla formazione nel settore dell’Aviation English del personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, di altre Forze Armate e Dicasteri e del personale non navigante (Controllori di Volo) per la successiva certificazione ENAC ai fini del rilascio della “licenza di pilota commerciale standard EASA" e della “licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”.

Inoltre provvede alla formazione del personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico”.