Aerdorica, altri 60 giorni per perfezionare il piano: il Tribunale concede la proroga

Il 13 Aprile 2018 il Tribunale di Ancona ha concesso alla società Aerdorica Spa, gestore dell’aeroporto delle Marche, la proroga di ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza del precedente termine accordato, per depositare il piano e la documentazione prevista dalla norma di concordato preventivo. Il Tribunale, a seguito del decreto di concessione ad Aerdorica dello scorso 16 Febbraio di 60 giorni per il deposito del piano concordatario, ha ritenuto che sussistano “giustificati motivi” per concedere una ulteriore proroga a favore del perfezionamento del piano da parte della società.

«Gli ulteriori 60 giorni appena concessi dal Tribunale sono molto importanti per Aerdorica -ha dichiarato l’Amministratore Unico, la Dott.ssa Federica Massei - Questi sono mesi di intenso lavoro, fondamentali per permetterci di ultimare e depositare tutta la documentazione richiesta dalla normativa riguardante il concordato preventivo per rilanciare una infrastruttura strategica per il territorio».