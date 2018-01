Aerdorica, slitta l’incontro con i sindacati in Regione per l'accordo di solidarietà

Slitta a mercoledì 17 gennaio l'incontro tra l'amministratore unico di Aerdorica, Federica Massei, e le organizzazioni sindacali. Al confronto di ieri in Regione infatti Massei non è potuta essere presente per motivi di salute. C'era invece il servizio Lavoro dell'amministrazione regionale e l'assessore Loretta Bravi. A darne notizia è l’agenzia Dire. I rappresentanti dei lavoratori chiederanno piccole limature all'accordo già presentato.

«Si tratta semplicemente- spiega Roberto Ascani della Fit-Cisl Marche- di un'omogeneizzazione nei vari settori, per quanto possibile, dell'applicazione del contratto di solidarietà». L'accordo proposto prevede l'applicazione del contratto di solidarietà ad ore (mediamente al 40%). Sono invece già state tagliate, in maniera unilaterale, a partire dal primo gennaio le indennità previste per i lavoratori. Mercoledì dunque nuovo incontro Massei-sindacati per raggiungere l'intesa che presumibilmente verrà siglata entro fine settimana a palazzo Raffaello.