Aerdorica, sciopero di otto ore e sit-in davanti allo scalo

Sciopero di otto ore, domani 26 maggio, dalle 10 alle 18, dei lavoratori di Aerdorica, la società che gestisce il Sanzio. Per l’occasione, è stato organizzato un sit-in davanti all’aeroporto dalle 10 alle 13.

Lo sciopero, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, è legato ai timori di eventuali esuberi e anche per protestare contro le notizie non ufficiose circolate in questi giorni rispetto a possibili, nuovi, acquirenti dell’infrastruttura, e di cui non è stata data comunicazione alle organizzazioni sindacali. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti chiedono anche alla Regione di attivare un tavolo sull’occupazione.