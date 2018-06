Proroga di un mese per la commissione di inchiesta di Aerdorica

Richiesta di un mese di proroga (da portare in Aula martedì 26 giugno) per la Commissione di inchiesta “Aerdorica”. E’ ciò che è stato deciso, questa mattina, dalla stessa Commissione per ulteriori approfondimenti che possano portare ad un maggiore discernimento e alla più ampia condivisione della relazione conclusiva. La Commissione di inchiesta, istituita con deliberazione del 21 febbraio 2017, con il mandato di “verificare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e capacità manageriali delle gestioni succedutesi nella conduzione dell’Aeroporto di Falconara” ha, fin qui, svolto un serrato lavoro di studio e approfondimento, strutturato, nella fase iniziale, in oltre 20 sedute di audizioni e confronti e, nell’ultimo periodo, analisi di atti e documenti, anche grazie al contributo offerto dal consulente tecnico nominato lo scorso mese di gennaio.

Nella riunione odierna si è anche stabilito il calendario delle sedute utili a definire il documento finale (9, 11 e 18 luglio) che potrà essere ufficializzato soltanto dopo l’approvazione, da parte dell’Aula, della richiesta dei trenta giorni di proroga. La Commissione è presieduta dal consigliere della Lega nord, Sandro Zaffiri, mentre il vicepresidente è il consigliere Enzo Giancarli (Pd). Ne fanno parte, inoltre, Francesco Giacinti, Fabio Urbinati, Francesco Micucci e Renato Claudio Minardi (Pd), Boris Rapa (Uniti per le Marche), Gianni Maggi e Piergiorgio Fabbri (M5S9, Piero Celani (FI) ed Elena Leonardi (FdI).