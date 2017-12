Aerdorica, nessuna offerta pervenuta al bando di gara

Nessuna offerta è pervenuta entro il termine previsto dal bando di gara indetto da Aerdorica per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

«La gara deserta è un risultato prevedibile - spiega Federica Massei amministratore unico della società - vista la concomitanza con il periodo dell'istruttoria prefallimentare. Certamente le manifestazioni di interesse pervenute nelle scorse settimane avrebbero potuto avere un seguito più concreto in un altro contesto. Due gruppi stranieri in particolare avevano intrapreso la strada della due-diligence ma per ora, comprensibilmente, non hanno concretizzato l'interesse. È evidente che un investimento di oltre 13 milioni di euro in un percorso prefallimentare difficilmente avrebbe potuto trovare investitori. Siamo già pronti a proporre nuovamente il bando una volta perfezionato il percorso di risanamento».