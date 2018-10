Adolescenza, età bella e complicata: la parola agli esperti

Venerdì 19 ottobre 2018, alle ore 17.45, presso la sala del Consiglio di facoltà di Economia, il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 2 di Ancona presenta il libro dello psicoanalista lacaniano Francesco Giglio dal titolo “Aprire il discorso. Supervisione psicoanalitica, istituzioni e clinica del'adolescente”. Introducono Carlo Ciccioli, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche dell'Asur di Ancona e Rossella Italiano, direttore del servizio territoriale Dipendenze patologiche di Jesi.

Il libro nasce da un’esperienza di supervisione clinica sui casi condotta nei servizi territoriali per le dipendenze patologiche. Attraverso le registrazioni delle discussioni cliniche e degli interventi di medici, psicologi, assistenti sociali, educatori ed infermieri, l’autore affronta il tema centrale della cura in adolescenza, riuscendo a rendere operativi concetti della clinica psicoanalitica non sempre così immediati.