Action Day, smantellato il mega bazar in spiaggia: sequestri e denunce

Bigiotteria, racchettoni antizanzare, caricabatterie e accessori per i telefoni cellulari, aquiloni, gadget, teli da mare e coperte: tutto in vendita sulle spiagge falconaresi. Il supermercato dell’abusivismo è stato scoperto e smantellato da Carabinieri, Cpitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Vigili urbani in due distinte operazioni tra giovedì e domenica mattina.

Giovedì nell’ambito della campagna ‘Action Day’, portata avanti in tutta Italia e organizzata a livello locale dalla Questura di Ancona, i carabinieri della Tenenza al comando del tenente Michele Ognissanti hanno coordinato i controlli a cui hanno partecipato anche i militari della Guardia di Finanza in borghese, coordinati dal tenente Matteo De Gasperis, e gli agenti della polizia locale cittadina, guidati dal comandante Alberto Brunetti. L’operazione è stata portata avanti tra le 7 e le 13 e sono stati individuati quattro venditori ambulanti, tutti di origine straniera, privi di autorizzazione. Per gli abusivi è scattata la denuncia e il sequestro della merce, custodita presso il comando della polizia locale. Domenica mattina tra le 10 e le 13 è scattato un nuovo controllo, organizzato a livello locale, cui hanno partecipato i carabinieri di Falconara, gli agenti di polizia locale e gli uomini della Capitaneria di Porto. E’ stato individuato un venditore abusivo, un cittadino del Bangladesh residente nel nord Italia, mentre gli altri commercianti presenti sulla spiaggia erano regolarmente autorizzati. Le due operazioni sono scattate a tutela dei consumatori e per garantire le aziende e i venditori che producono e commercializzano prodotti osservando le regole, sostendendo costi più alti per adeguarsi alle normative e offrire prodotti certificati. «Il fatto che in spiaggia operino diversi venditori autorizzati dimostra che l’attività commerciale sul litorale può essere svolta rispettando le regole – è il commento del sindaco Stefania Signorini – mi complimento con le forze dell’ordine, perché credo sia molto importante lavorare in sinergia. Per questo lunedì avevo incontrato il comandante della Tenenza dei carabinieri Michele Ognissanti, con l’obiettivo di organizzare e progettare su Falconara interventi congiunti e quello di oggi è il primo esempio. Lunedì incontrerò il tenente Matteo De Gasperis, nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Falconara e successivamente organizzerò un nuovo incontro congiunto con il comandante dei carabinieri Ognissanti e con quello delle Fiamme Gialle De Gasperis».