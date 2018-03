Tutti in piscina, piccoli alunni ed educatrici per insegnare l'importanza dell'acqua

Al grido di "Tutti in piscina" le educatrici Alessandra Mencaroni e Carolina Tarsetti del centro per l'infanzia Pinocchio hanno portato i loro piccoli alunni di neanche 3 anni alle piscine Domenico Savio in vasca con acqua calda riservata a loro. Tutto ciò è stato reso possibile dalle educatrici Fiorenza e Manuela che con bravura e delicatezza hanno accolto i bimbi con giochi e stimoli, e allo stesso tempo sensibilizzato i genitori sull'importanza dell'elemento acqua per lo sviluppo e la crescita dei bimbi. Un'esperienza ricca di sorprese ed entusiasmo e quindi sicuramente da ripetere.