Confcommercio-Abiconf, storico accordo. Polacco: «Una grande opportunità di sviluppo»

Un accordo storico e una porta che Confcommercio Marche Centrali apre sul mondo delle professioni. Un risultato immediato ed uno scenario di medio-lungo termine per l’organizzazione guidata dal direttore prof. Massimiliano Polacco che ha presentato questa mattina, nella sede Confcommercio Marche Centrali in piazza della Repubblica ad Ancona, l’accordo con Abiconf, Amministratori Beni Immobili Confcommercio: «E’ con grande soddisfazione - ha commentato - che ci apriamo al mondo delle professioni in cui entriamo con questo accordo nel quale crediamo, convinti di avere di fronte a noi un asset da sviluppare con tutte le nostre energie».

Stesso entusiasmo per il geom. Luigi Morra, vice presidente nazionale Abiconf e presidente Abiconf Confcommercio Marche Centrali: «Abiconf è un’associazione costituente la Federazione Confcommercio Professioni - ha spiegato - ed è un’associazione di rappresentanza per gli ambiti professionali degli amministratori di immobili in condominio che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale, dell’attività professionale e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti». Tra gli aspetti di grande rilevanza nell’accordo c’è quello della formazione e l’Abiconf ha avviato un progetto denominato Scuola e Lavoro che ha la finalità di avvicinare i giovani, e in particolare i giovani diplomati, al mondo del lavoro.

«L’obiettivo – ha spiegato Morra –, è far emergere nei giovani le loro qualità migliori come professionisti e uomini del futuro perché il futuro di ogni professione si costruisce educando i giovani alla ricerca della conoscenza in una crescita professionale ed umana. Ecco perché le sinergie tra scuola e mondo del lavoro devono essere la via maestra per le future generazioni e questo è un percorso che porta ad acquisire le competenze necessarie all’esercizio della complessa ed entusiasmante professione di amministratore di condominio».