Accoltella il rivale in amore e poi scappa, un ferito in ospedale

Accoltella il rivale in amore e scappa. E’ quanto accaduto oggi intorno alle 20,30 in via Cupramontana dove l’ex marito di una donna si è presentato a casa di lei per prendere la loro figlia quando li ha trovato il nuovo compagno della ex. E’ nata una lite sfociata poi in violenza: l’ex marito, un peruviano di 42 anni, ha preso un coltello da cucina e lo ha inseguito fino a colpirlo alla schiena nella zona alta della lombare.

Immediato l’intervento della Croce Rossa di Ancona che ha soccorso il ferito, un peruviano di 36 anni, trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto anche la Squadra Volante della Polizia di Ancona che sta cercando di ricostruire i fatti e di rintracciare il presunto aggressore.