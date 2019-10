Gira in città con un'accetta, fermato mentre passeggia vicino la stazione: scatta la denuncia

Gira con atteggiamento sospetto nei pressi della stazione di Jesi. La polizia lo ferma ed all'interno della sua auto, parcheggiata poco distante, trova un'accetta di medie dimensioni. A finire nei guai un 32enne residente in Vallesina. Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni riguardo il possesso dell'arma e per questo è stato denunciato. Da una segnalazione è emerso inoltre come il ragazzo fosse stato segnalato alcuni mesi fa per il medesimo reato. Nei prossimi giorni il 32enne verrà munito di foglio di via obbligatorio dalla città di Jesi.