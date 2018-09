Le denunce non fanno paura, l’ex cantiere torna ad essere la casa dei disperati

Pasti in barattoli ancora da aprire, a testimonianza del fatto che probabilmente che chi li ha lasciati là tornerà ancora. L’ex Verrocchio torna ad essere la casa dei senzatetto. Il blitz della polizia municipale lo scorso maggio? Un ricordo lontano. Quella volta i vigili urbani sorpresero due coppie di senza fissa dimora e scattarono delle denunce. Qualcuno, e forse più di uno, è tornato a vivere nel cantiere che nei progetti del Comune sarà un parcheggio scambiatore tra linea extraurbana e urbana. Non un bivacco, ma una vera e propria abitazione con tanto di materasso sollevato da terra con delle pedane in legno e pantaloncini poggiati sopra in attesa di un prossimo cambio di abiti. Sulle pareti i cartoni sembrano assemblati come pensili e di fronte alla cosiddetta zona notte c’è l’angolo cucina. Nessun fornello, almeno per ora, ma vivande per un’intera famiglia.

Il cibo, perlopiù etnico, è sigillato in barattoli alcuni dei quali ancora imballati. Bottiglie, salse e molto altro ma poggiato a terra c’è persino un contenitore con della pasta al pomodoro aperta e non ancora consumata. Il tappeto è fatto dei soliti cartoni ormai anneriti dalla sporcizia, c’è anche un’elegante sedia antica e persino una discarica con innumerevoli bottiglie di birra svuotate. Il resto sono mozziconi e pacchetti di sigarette sparsi ovunque, scarpe rovinate e montagne di rifiuti anche se ben accumulate in determinati punti. Camminando qua e la ci si imbatte anche in un simpatico tappeto da cucina che sembra voler salutare l’estate: c’è scritto “Merry Christmas”.