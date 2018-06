Migliaia di prodotti venduti abusivamente, blitz in un appartamento: nei guai 13 ambulanti

Bandane, cappelli, circa 1000 paia di occhiali ed altri tipici oggetti destinati alla vendita ambulante e in spiaggia. E' questo quanto trovato dagli agenti della Polizia di Senigallia all'interno di un appartamento, dove sono stati trovati anche 30 giacigli per la notte e 13 soggetti regolari sul territorio. Il blitz è scattato nelle scorse ore ed ha permesso ai poliziotti di sequestrare tutta la merce, che sarebbe poi stata rivenduta illegalmente sulle spiagge e per strada. Oggetti che senza marchiatura CE e potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.