Abusivi per la spiaggia, la polizia sequestra merce contraffatta

Prosegue incessante l’attività da parte del personale del Commissariato di P.S. di Senigallia di contrasto al grave fenomeno della vendita ambulante svolta da soggetti privi di autorizzazione. Vendita che spesso riguarda oggetti destinati ai bambini e priva di marchiatura CE che ne garantisca la regolarità di fabbricazione e importazione. Nella mattinata odierna (venerdì 29 giugno) è stata effettuato un ulteriore servizio servizi di controllo dei soggetti che notoriamente sono dediti stazionare in aree prossime alla spiaggia o durante gli orari serali in prossimità dei luoghi frequentati da giovani poiché dediti alla vendita di prodotti con marchio contraffatto o comunque privi di licenza per la vendita ambulante.

Gli agenti del Commissariato hanno controllato un immobile che veniva utilizzato come magazzino da alcuni bengalesi. All'interno c'erano alcuni sacchi con dentro numerosissimi oggetti destinati alla vendita ambulante e in spiaggia: occhiali con false griffe, collane colorate, cappelli e altri oggetti. Nessuno degli stranieri presenti ha detto di essere il proprietario della merce che è stata sequestrata. Successivamente sarà distrutta. Con la stagione estiva ormai in corso e con l’incremento delle presenze turistiche, sussistendo il pericolo che il fenomeno dei venditori abusivi possa crescere, il personale del Commissariato di Polizia , tra le molteplici attività in cui è impegnato, proseguirà in modo incessante nel porre in atto azioni efficaci di contrasto all’abusivismo commerciale.